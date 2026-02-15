Lionel Messi Así fue el 14 de febrero de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo Antonela presumió el festejo que tuvo con Messi en el Día de San Valentín y el enorme regalo que le dio.

Video Así festejó Lionel Messi el Día de San Valentín con Antonela Roccuzzo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo aprovecharon el Día de San Valentín, o Día del Amor y la Amistad, para tener una romántica cita este sábado 14 de febrero.

PUBLICIDAD

Antonela compartió en sus redes sociales que festejó su amor con Messi yendo a cenar comida japonesa en lo que parece ser un lujoso restaurante.

En las fotos que subió en su cuenta de Instagram se ve a Messi con un traje negro y una camisa rayada en blanco y rojo, mientras que ella usa un vestido en color rojo carmesí.

Además, Antonela presumió el regalo que le dio Messi: un enorme oso de peluche.

Su festejo de San Valentín llega en medio de la lesión muscular que sufrió el astro argentino hace unos días que obligó a que el Inter Miami suspendiera el partido amistoso ante Independiente del Valle en Puerto Rico.

Messi podría perderse el debut del Inter Miami en la temporada 2026 de la MLS que será el próximo sábado 21 de febrero contra LAFC.

Será un semestre importante en la carrera de Leo en busca de mantener un alto nivel de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26, su última justa que disputará con la Selección Argentina.

La Albiceleste eligió a Kansas City para ser su sede de concentración y entrenamiento del Mundial 2026 donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la Fase de Grupos.