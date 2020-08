Orlando City: "Jugar una final siempre es una bendición"

En la previa nadie creía que Orlando City pudiera estar en la definición de MLS is Back . Y, pese a todo, y tras confirmarse como la mayor sorpresa del torneo, ahí están 'los Leones' , que el martes por la noche (8:30 PM ET / ESPN Deportes) jugará su primera final en la historia.

Este no es el Orlando City de toda la vida, sumido en la frustración acumulada tras varias temporadas descepcionantes. "Puedes ver toda esa transformación en los resultados. Hemos mostrado mucho juego", aclaró Mueller . "Desde el fondo hasta el ataque, el equipo mostró mucha calidad. No solo en la manera en la que jugamos, sino en nuestra identidad y carácter. Vemos los resultados, nos encontramos en partidos en los que vamos ganando por un gol y tenemos que juntarnos y mostrar un poco de garra. Y cuando combinas esa garra con la calidad con la que jugamos desde atrás creo que eso es realmente importante. El crédito es de Óscar . Él y el resto del cuerpo técnico nos hacer sentir así".

"Hemos trabajado realmente muy duro para llegar a este punto", concluyó Rosell. "No quiero hablar de suerte, no se trata de un tema de suerte. No fueron uno o dos partidos y llegamos a la final. Fueron seis partidos, mostramos consistencia, y luego llegamos a la final. En cada partido jugamos un poco mejor. No me importa lo que diga la gente. La única respuesta que puedes dar es tu juego en la cancha. Las finales son hermosas de jugar".