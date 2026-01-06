    Lionel Messi

    Lionel Messi revela la bebida que toma para enfiestarse y bailar

    El futbolista argentino del Inter Miami se olvidó del futbol para sacar su lado nunca antes visto.

    Por:Kevin R. Yu
    Lionel Messi se olvidó del futbol por unos minutos y mostró su lado nunca antes visto en una entrevista que le hicieron días después de ganar la MLS Cup con Inter Miami.

    Messi rompió el silencio sobre el viral video del ‘trencito’ que hizo con cara seria y sin tomar a sus compañeros de los hombros en los festejos de l Inter Miami.

    “Primero que no me gusta, sí, y después que no era el primero, habíamos hecho 500 trencitos. Había algunos que habían tomado un par de copas y decían ‘trencito otra vez’”, dijo Leo entre risas en entrevista para el canal de Youtube Luzu TV.

    Messi reconoció que para bailar necesita de un par de copas. Sobre su bebida favorita para enfiestar, Leo sorprendió a los entrevistadores con su respuesta.

    “Me gusta el vino o la misma de siempre: vino y sprite para que pegue rápido”, expresó el futbolista del Inter Miami refiriéndose al Tinto de Verano, bebida que se toma comúnmente en España.

    En la misma charla, a Messi lo agarraron desprevenido y le hicieron un túnel y lejos de enfadarse o tomarlo mal, reaccionó bromeando a los entrevistadores amenazando con abandonar la entrevista.

    En estos momentos, Lionel Messi se encuentra de vacaciones tras liderar el primer título del Inter Miami en la MLS Cup tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps en la Final.

    Será en los próximos días cuando Messi reporte con Las Garzas para la pretemporada con miras al debut en la MLS 2026 el próximo 21 de febrero ante LAFC.

