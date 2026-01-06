    Lionel Messi

    Lionel Messi sorprende con su reacción tras recibir túnel en plena entrevista en vivo

    El astro argentino reaccionó de una manera inesperada cuando uno de sus entrevistadores se atrevió a hacer algo nunca antes visto.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Le hacen túnel a Messi y así reacciona: "sos un desubicado, me voy a la mie…"

    Tener a Lionel Messi a cuadro siempre generará tema de conversación, sobre todo cuando se trata de algo informal y fuera de las canchas de juego, donde actualmente participa con la playera del Inter Miami de la MLS, con el que ha ganado tres títulos.

    Fue en una entrevista para Luzu TV de Argentina que uno de los dos entrevistadores que acudieron a las instalaciones del cuadro de la Florida se atrevió a hacer lo que ningún otro se había atrevido hasta ese momento, hacer un túnel a Leo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre MLS

    Ni Atlas ni Chivas, este es el nuevo equipo de ‘Canelo’ Álvarez
    1:21

    Ni Atlas ni Chivas, este es el nuevo equipo de ‘Canelo’ Álvarez

    MLS
    ‘Canelo’ Álvarez visita a Hirving ‘Chucky’ Lozano en Estados Unidos
    1 mins

    ‘Canelo’ Álvarez visita a Hirving ‘Chucky’ Lozano en Estados Unidos

    MLS
    ¿Qué? Inter Miami pone a la venta el pasto de su estadio
    1:16

    ¿Qué? Inter Miami pone a la venta el pasto de su estadio

    MLS
    Inter Miami anuncia futuro de Luis Suárez en la MLS
    1 mins

    Inter Miami anuncia futuro de Luis Suárez en la MLS

    MLS
    Revelan millonaria cifra por conocer y saludar a Messi en la India
    1 mins

    Revelan millonaria cifra por conocer y saludar a Messi en la India

    MLS
    El efecto Messi dispara a la MLS: final rompe récord de espectadores
    1:18

    El efecto Messi dispara a la MLS: final rompe récord de espectadores

    MLS
    Con Messi en la cancha, la MLS alcanza su mayor audiencia histórica
    1 mins

    Con Messi en la cancha, la MLS alcanza su mayor audiencia histórica

    MLS
    Lionel Messi se vuelve viral en las redes al hablar inglés en juego del Inter
    1 mins

    Lionel Messi se vuelve viral en las redes al hablar inglés en juego del Inter

    MLS
    Sale a la luz video de Messi hablando inglés y ya es viral
    1:29

    Sale a la luz video de Messi hablando inglés y ya es viral

    MLS
    Messi abrirá el año del Mundial con gira sudamericana de Inter Miami
    1 mins

    Messi abrirá el año del Mundial con gira sudamericana de Inter Miami

    MLS

    Un “caño” como se le conoce en Sudamérica, detonó una reacción inesperada por parte del astro de la Selección de Argentina, vigente campeón del mundo y que buscará refrendar el título en el Mundial 2026, donde ya conoció a sus rivales para la etapa inicial, la Fase de Grupos.

    SORPRENDE LIONEL MESSI CON SU REACCIÓN EN PLENA ENTREVISTA EN VIVO

    Leo se sonrojó, pero también lució hasta cierto punto molesto luego de que uno de los entrevistadores le hiciera un túnel, ambos sentados y con Messi atento a los cuestionamientos, un momento inesperado y, por un momento, hasta incómodo.

    Nadie se había atrevido tanto desde que su hijo le hiciera un túnel en pleno estadio con miles de espectadores en el verano de 2023, cuando fue su presentación como jugador del Inter Miami.

    “Sos un desubicado. ¡Me voy a la mierda y no hacemos nada, eh! ¿Cuánto lo estuviste pensando?”, replicó Lionel Messi a Nico Occhiato, uno de los entrevistadores de Luzu TV, un canal en streaming.

    Además, Lionel Messi volvió a mencionar una palabra poco habitual en él, una persona hasta cierto punto introvertida y respetuosa, pero que cuando se siente en confianza parece olvidar todo tipo de formalidades.

    “Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda, también. Me gusta mucho estar solo, disfruto estar solo. Por ahí el quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados me termina saturando.

    “Me gusta el momento de soledad. Miro tele, o acostado, viendo algún partido. Pero más que nada eso. Nada en especial. Antonela (Roccuzzo, su pareja) podía decir más cosas que yo, peo depende del estado de ánimo por pequeñas cosas”, indicó Lionel Messi, quien añadió le molesta cuando un día que tiene estructurado y organizado se le rompe por algún imprevisto.

    Relacionados:
    Lionel Messi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Hermanas, un amor compartido
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX