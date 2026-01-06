Lionel Messi Lionel Messi sorprende con su reacción tras recibir túnel en plena entrevista en vivo El astro argentino reaccionó de una manera inesperada cuando uno de sus entrevistadores se atrevió a hacer algo nunca antes visto.

Video Le hacen túnel a Messi y así reacciona: "sos un desubicado, me voy a la mie…"

Tener a Lionel Messi a cuadro siempre generará tema de conversación, sobre todo cuando se trata de algo informal y fuera de las canchas de juego, donde actualmente participa con la playera del Inter Miami de la MLS, con el que ha ganado tres títulos.

Fue en una entrevista para Luzu TV de Argentina que uno de los dos entrevistadores que acudieron a las instalaciones del cuadro de la Florida se atrevió a hacer lo que ningún otro se había atrevido hasta ese momento, hacer un túnel a Leo.

Un “caño” como se le conoce en Sudamérica, detonó una reacción inesperada por parte del astro de la Selección de Argentina, vigente campeón del mundo y que buscará refrendar el título en el Mundial 2026, donde ya conoció a sus rivales para la etapa inicial, la Fase de Grupos.

SORPRENDE LIONEL MESSI CON SU REACCIÓN EN PLENA ENTREVISTA EN VIVO

Leo se sonrojó, pero también lució hasta cierto punto molesto luego de que uno de los entrevistadores le hiciera un túnel, ambos sentados y con Messi atento a los cuestionamientos, un momento inesperado y, por un momento, hasta incómodo.

Nadie se había atrevido tanto desde que su hijo le hiciera un túnel en pleno estadio con miles de espectadores en el verano de 2023, cuando fue su presentación como jugador del Inter Miami.

“Sos un desubicado. ¡Me voy a la mierda y no hacemos nada, eh! ¿Cuánto lo estuviste pensando?”, replicó Lionel Messi a Nico Occhiato, uno de los entrevistadores de Luzu TV, un canal en streaming.

Además, Lionel Messi volvió a mencionar una palabra poco habitual en él, una persona hasta cierto punto introvertida y respetuosa, pero que cuando se siente en confianza parece olvidar todo tipo de formalidades.

“Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda, también. Me gusta mucho estar solo, disfruto estar solo. Por ahí el quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados me termina saturando.