Cinco partidos que no deberías perderte en la Semana 3 de MLS

SEATTLE SOUNDERS FC vs LA GALAXY Domingo, 2 de mayo (9 pm ET - FOX Deportes) Lumen Field - Seattle, Washington

Lodeiro se perdió los dos primeros partidos de la temporada regular y no pudo participar de las dos últimas semanas de pretemporada debido a molestias en su cuádriceps izquierdo.

En LA Galaxy las cosas parecen bien preparadas para encarar el partido del fin de semana, aunque existen dudas con respecto a la lesión que sufrio Jonathan dos Santos en la segunda parte del partido frente a New York Red Bulls .

Chicharito y MLS: “Me costó dejar Europa, pero esta oportunidad no se da dos veces"

Chicharito y MLS: “Me costó dejar Europa, pero esta oportunidad no se da dos veces"

HOUSTON DYNAMO vs LAFC Sábado, 1 de mayo (3:30 pm ET - Univision / TUDN) BBVA Stadium - Houston, Texas

El equipo californiano recupera para este fin de semana el aporte del goleador Diego Rossi , aunque no espera el retorno de Carlos Vela , quien no ha entrenado a pleno en las prácticas de esta semana.



NEW ENGLAND REVOLUTION vs ATLANTA UNITED FC

Sábado, 1 de mayo (7 pm ET - MLS Live en ESPN +)

Gillette Stadium - Foxborough, Massachussetts