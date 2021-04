Cecilio Domínguez, el 'grande' guaraní que ahora eleva a Austin FC

"El equipo en el que debuté futbolísticamente fue Sol de América, de Paraguay, era un club muy humilde. Hice todas mis inferiores en el club", rememoró. "Llegué a debutar en el 2011. De allí me llamaron como refuerzo para Nacional (de Paraguay), que jugó la semifinal y la final de la Libertadores. Al terminar esa Libertadores volví a Sol de América. En el 2014 fui a jugar a C erro Porteño, que es de los clubes más grandes que hay en Paraguay. Soy fanático del club. Y ahí estuve dos años. Me tocó ser campeón ahí. Y luego me tocó la suerte de ir a jugar a la liga mexicana, al América. Estuve también dos años, me tocó salir campeón. De ahí fui a Argentina, a Independiente, que es un club gigantesco. El club con más títulos de Copa Libertadores. Y luego me tocó salir de ahí. Fui a Guaraní, en Paraguay por cinco meses. Ya era parte de Austin FC y fui a préstamo a Guaraní. Luego en enero vine para Austin. Esa es mi historia".