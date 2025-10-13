Video ¡Ningún futbolista mexicano entre los 100 mejores del Siglo XXI!

Previo al partido amistoso entre Argentina y Puerto Rico en Miami, Lionel Messi anunció el siguiente paso de su carrera, pero no como futbolista, sino como empresario.

El futbolista del Inter Miami dio a conocer el lanzamiento de su nueva fragancia llamada “Messi Platinum” a través de un video protagonizado por él en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“Contento de presentar el nuevo capítulo de mi colección de fragancias: MESSI PLATINUM. Ya disponible en las principales perfumerías del mundo”, publicó el ‘10’ de la Albiceleste.

Un día después, Messi reportó con la selección argentina para el amistoso que disputarán este martes 14 de octubre contra Puerto Rico en el Chase Stadium, casa del Inter Miami.

La Albiceleste llega al duelo tras finalizar como líder las Eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni registró 38 puntos tras 12 victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Argentina conocerá a sus rivales en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá el próximo viernes 5 de diciembre cuando se lleve a cabo el sorteo.