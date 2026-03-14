    Inter Miami CF

    Charlotte FC vs. Inter Miami | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la MLS

    El cuadro de las Garzas busca sumar su tercera victoria consecutiva en la temporada.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Inter Miami y Lionel Messi buscarán suma su tercera victoria en la temporada de la MLS cuando visiten al Charlotte FC en el Bank of America Stadium.

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    En la pasada jornada el cuadro de las Garzas venció a domicilio al DC United para colocarse como cuartos de la Conferencia Este . Cabe destacar que Inter Miami también tuvo actividad a media semana ante el Nashville como parte de la Concacaf Champions Cup.

    Mientras que el Charlotte FC llega con victoria luego de superar de local al Austin FC y son sextos de la Conferencia Este.

    SIGUE AQUÍ LO MEJOR DEL PARTIDO ENTRE CHARLOTTE FC VS. INTER MIAMI DE LA MLS

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