Inter Miami CF La nueva casa de Lionel Messi y del Inter Miami, ya tiene nombre El conjunto de la MLS estrenará su nuevo estadio el próximo 4 de abril ante Austin FC.

Inter Miami, donde juega el astro argentino Lionel Messi y actual campeón de la MLS, anunció este miércoles una alianza multianual con Nu, empresa de servicios financieros digitales, como socio principal de la entidad.

Y con ello, el nuevo estadio del club en Miami Freedom Park se llamará oficialmente: Nu Stadium.

El inmueble será inaugurado el próximo 4 de abril de 2026 y tendrá una capacidad para 26 mil 700 personas, pero además de ser la casa del Inter Miami albergará también conciertos, eventos corporativos y privados, así como una amplia gama de eventos deportivos.

“Nu Stadium será el hogar de la familia de Inter Miami y un espacio que recordará a todos los que lo visiten sobre la libertad para soñar", aseguró David Beckham copropietario del club.

Como celebración del acuerdo, la noche del 3 de marzo Nu Stadium fue iluminado con un latido rosa que "representa" al club "como un vívido recordatorio de que la nueva casa del Club no es solo acero y concreto, sino una parte viva y palpitante de la ciudad", escribió el equipo en un comunicado.

Los términos financieron del acuerdo no trascendieron a la prensa, "pero se espera que el acuerdo genere al menos ingresos anuales de ocho cifras", aseguró Sports Business Jornal.

Inter Miami, actual campeón de la MLS, estrenará su nuevo estadio el 4 de abril cuando enfrente su primer partido en casa de la campaña de la MLS ante el Austin FC.