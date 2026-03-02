Inter Miami CF ¿Se burla? Messi hace polémica señal en el Orlando City vs. Inter Miami El astro argentino realizó un controversial gesto hacia la banca del rival tras anotar su doblete.

Video Polémigo gesto de Messi con dedicatoria al Orlando City



Con doblete de Lionel Messi, Inter Miami remontó dos goles para vencer 2-4 al Orlando City y lograr su primera victoria de la temporada 2026 de la MLS.

El partido dejó una imagen muy pocas veces vista de Messi, quien normalmente es un futbolista humilde y tranquilo dentro del terreno de juego.

Tras anotar su doblete, el cual fue un golazo de tiro libre, Messi se dirigió hacia la banca del Orlando City haciendo un gesto con la mano como si estuviera dando autógrafos.

La reacción de Messi se hizo viral en redes sociales, pues se cree que el argentino se refería a los fans que tiene en el equipo rival recordando que, generalmente, al final de los partidos intercambia su jersey, se toma fotos o da autógrafos con los jugadores rivales.

Con su doblete, Messi llegó a 898 goles en su carrera. Desde su llegada al Inter Miami en 2023, Leo registra 79 goles, 43 asistencias y cuatro títulos: el de MLS, el de Conferencia, el Supporter’s Shield y la Leagues Cup.

Con 38 años, Messi apunta a llegar en el más alto nivel posible al Mundial 2026 en busca de liderar a la selección argentina a un histórico bicampeonato.

La Albiceleste forma parte del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.