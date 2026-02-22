Inter Miami CF Captan a Messi y Luis Suárez discutiendo tras la derrota de Inter Miami ante LAFC 'La Pulga' terminó el partido muy molesto tras el amargo inicio en la MLS.

Video ¿Iba detrás del arbitraje? ¡Captan a Luis Suárez conteniendo a un fúrico Messi!

Tras la goleada del LAFC al Inter Miami en el inicio de temporada de la MLS, Lionel Messi fue captado muy molesto en uno de los túneles del Coliseo de Los Angeles hasta el punto de tener que ser contenido por su compañero de equipo y amigo, Luis Suárez.

Messi y compañía fueron incapaces de frenar el ataque de los angelinos encabezado por Denis Bouanga y Son Heung-min y, al parecer, el argentino tampoco quedó muy contento con el desempeño del arbitraje, ya que en el video se le capta intentando entrar a la sala exclusivo del colegiado tras el partido.

Fue en ese momento que Luis Suárez aparece oportunamente para intentar calmarlo y darle un par de jalones antes de decirle algo al oído. Tras algunos segundos fuera de cuadro, Messi y el uruguayo salen de la sala, pero a Lio se le aprecia todavía un poco alterado

De haber quedado registrado el incidente en el acta de los árbitros, la MLS podría iniciar una investigación contra el argentino.

Por otra parte, el delantero mexicano Germán Berterame disputó todo el juego y aunque tuvo oportunidades en el área no pudo manifestarse en el marcador.

Tras el descalabro, el Inter Miami continuará de gira en la MLS, pues tendrá dos partidos en calidad de visitante, primero ante Orlando City y después frente a DC United.