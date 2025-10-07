Jordi Alba, lateral español del Inter Miami de la MLS, anunció su retiro profesional del futbol después de una ilustre carrera en la que casi ganó todo.

Sergio Busquets, también del Inter Miami, había anunciado en días pasados también su retiro del futbol profesional. Jordi Alba colgará los botines a la edad de 36.

Por medio de un conmovedor mensaje en sus redes sociales, Jordi Alba dio a conocer que se retirará después de que culmine la presente campaña con el conjunto de la Florida.

"Gracias futbol", la frase que encabezó el video de despedida de Alba y en donde hace una recopilación de su carrera y en donde agradeció a su familia, a los clubes en los que militó desde fuerzas básicas y, también, a los aficionados que lo siguieron en su trayectoria.

Canterano del Valencia, pasó por el Gimástic, aunque su mejor etapa es recordada desde luego con el Futbol Club Barcelona, equipo al cual llegó en 2012 y en donde formaría parte de la llamada era dorada de la escuadra blaugrana.