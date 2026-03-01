Orlando City vs. Inter Miami EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la MLS
Germán Berterame y Lionel Messi saltan a la cancha en busca de los tres primeros puntos del Inter Miami en la temporada.
Video Germán Berterame deja mensaje con Inter Miami de cara al Mundial con México
Para la segunda Semana de la MLS Orlando City vs. Inter Miami saltarán a la cancha en busca de su primera victoria de esta nueva temporada del futbol de los Estados Unidos, luego de que ambos iniciaron con derrotas.
Orlando City llega a este encuentro luego de caer en la primera fecha del certamen 2-1 ante el New York Red Bull.
Por su parte, Inter Miami fue goleado por el LAFC con marcador de 3-0, derrota que incluso provocó la molestia excesiva del astro argentino Lionel Messi.
Relacionados: