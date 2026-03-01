    Orlando City SC

    Orlando City vs. Inter Miami EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la MLS

    Germán Berterame y Lionel Messi saltan a la cancha en busca de los tres primeros puntos del Inter Miami en la temporada.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Germán Berterame deja mensaje con Inter Miami de cara al Mundial con México

    Para la segunda Semana de la MLS Orlando City vs. Inter Miami saltarán a la cancha en busca de su primera victoria de esta nueva temporada del futbol de los Estados Unidos, luego de que ambos iniciaron con derrotas.

    Orlando City llega a este encuentro luego de caer en la primera fecha del certamen 2-1 ante el New York Red Bull.

    Por su parte, Inter Miami fue goleado por el LAFC con marcador de 3-0, derrota que incluso provocó la molestia excesiva del astro argentino Lionel Messi.

