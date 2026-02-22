Inter Miami CF Inter Miami es goleado por el LAFC en el inicio de la MLS El conjunto de las Garzas no pudo hace nada para evitar la goleada en contra en el primer juego de la temporada.

Messi y Berterame son goleados por LAFC en inicio de la MLS

La MLS dio comienzo a una nueva temporada y con ello se presentó el Inter Miami, flamante campeón, pero no tuvo una presentación aceptable.

Las Garzas visitaron el campo del LAFC y salieron con una goleada de 3-0, el conjunto de Lionel Messi y compañía no pudieron hacer nada sobre el campo de juego.

El primer gol en contra les cayó a los 38 minutos por conducto de David Martínez, así terminó el primer tiempo.

En la segunda mitad cayeron las otras dos anotaciones, primero el eterno Denis Bouanga al 73’ y después para cerrar la goleada Nathan Ordaz en el agregado del complemento.

El delantero mexicano Germán Berterame disputó todo el encuentro y aunque tuvo oportunidades en el área no pudo anotar.

Ahora el Inter Miami seguirá de gira, tendrá dos partidos en calidad de visitante, primero ante el Orlando City y después frente al DC United.