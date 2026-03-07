    Inter Miami

    EN VIVO | DC United vs. Inter Miami - MLS

    Continúa la jornada de la MLS con este emocionante duelo.

    Video Polémigo gesto de Messi con dedicatoria al Orlando City

    DC United e Inter Miami disputan su juego de fin de semana de la temporada regular de la MLS.

    El conjunto que comanda el astro argentino Lionel Messi llega a su tercer encuentro de la campaña con un triunfo y una derrota, y tres puntos en su haber en el séptimo sitio de la Conferencia del Este.

    Mientras su rival, tiene los mismos números y es sexto sitio en la misma conferencia.

    Sigue aquí las incidencias del partido:

    Arranca el partido

    Con Inter Miami juegan Lionel Messi y Germán Berterame de titulares.

    Inter MiamiInter Miami CFDC UnitedD.C. UnitedLionel MessiGermán Berterame

