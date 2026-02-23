    Inter Miami CF

    Un aficionado entra a la cancha y no logra tomarse la selfie con Lionel Messi

    El hincha con la camiseta de Argentina arriesgó todo por el recuerdo con el ídolo del Inter Miami.

    Alonso Ramírez
    Video ¡Aficionado arriesga todo por Messi y sale desilusionado!

    La MLS dio inicio a otra temporada y el campeón defensor Inter Miami cayó en su debut por marcador de 3-0 con el LAFC, duelo que se disputó en el Memorial Coliseum de Las Angeles.

    En ese encuentro Lionel Messi no pudo evitar la derrota del Inter Miami a pesar de tener ya varios juegos de práctica, pero el conjunto angelino fue contundente y los abolló la corona.

    Un video en redes sociales se ha vuelto viral por un aficionado que arriesgó todo al meterse al campo de juego para tomarse una selfie con Messi, algo que logró a medias ya que no fue tan rápido y la seguridad lo detuvo, así como lo muestra el clip.

    En el video también se le nota a Lionel algo molesto, claramente por el resultado en contra, tal como lo captaron en otro momento disgustado y su amigo y compañero de equipo Luis Suárez tratándolo de calmar.

    Ahora, el Inter tendrá varios juegos como visitante, iniciando con el Orlando City, después con DC United, Charlotte FC y New York City FC.

    Finalmente se presentará en casa ante su gente en el juego ante Austin FC en abril, inmediatamente después tendrá la visita del New York Red Bull, todos en juegos de la MLS.

