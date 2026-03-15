    Vancouver Whitecaps

    James Rodríguez vuelve al futbol en la MLS luego de cuatro meses

    El delantero colombiano debuta con su nuevo equipo del la MLS de los Estados Unidos, pero en condiciones adversas.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video James Rodríguez regresa a las canchas luego de cuatro meses

    El paso del astro colombiano James Rodríguez por la Liga MX dejó grandes recuerdos en el público mexicano, su magia en la cancha enamoró principalmente a los aficionados del León, equipo con el que se mantuvo durante este periodo.

    Sin embargo, tras su intempestiva salida del cuadro del Bajío, fue mucho lo que se habló sobre el futuro del cafetalero, incluso se llegó a especular sobre si se perdería el Mundial de 2026 debido a diversos motivos, entre ellos la falta de equipo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre MLS

    Charlotte FC vs. Inter Miami | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la MLS
    1 mins

    Charlotte FC vs. Inter Miami | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la MLS

    MLS
    New York RB, con Jorge Ruvalcaba en el campo, consigue agónico empate ante Toronto FC
    1 mins

    New York RB, con Jorge Ruvalcaba en el campo, consigue agónico empate ante Toronto FC

    MLS
    Carlos Vela se une al grupo de propietarios del LAFC dentro de la MLS
    2 mins

    Carlos Vela se une al grupo de propietarios del LAFC dentro de la MLS

    MLS
    La MLS suspende de por vida a dos futbolistas por apuestas
    2 mins

    La MLS suspende de por vida a dos futbolistas por apuestas

    MLS
    Messi supera asistencia del Super Bowl LX en partidos de MLS
    1:18

    Messi supera asistencia del Super Bowl LX en partidos de MLS

    MLS
    Messi mete más aficionados a partidos de MLS que el Super Bowl LX
    1 mins

    Messi mete más aficionados a partidos de MLS que el Super Bowl LX

    MLS
    Germán Berterame roba un balón y abre el camino a la victoria del Inter Miami
    1:18

    Germán Berterame roba un balón y abre el camino a la victoria del Inter Miami

    MLS
    Germán Berterame roba un balón y abre el camino al triunfo del Inter Miami
    2 mins

    Germán Berterame roba un balón y abre el camino al triunfo del Inter Miami

    MLS
    Carlos Vela es nuevo inversionista minoritario del LAFC de la MLS
    1:16

    Carlos Vela es nuevo inversionista minoritario del LAFC de la MLS

    MLS
    Trump 'desconocía' que Messi iba a ir a visitarlo a la Casa Blanca
    1 mins

    Trump 'desconocía' que Messi iba a ir a visitarlo a la Casa Blanca

    MLS

    Pero todas estas especulaciones terminaron pronto, casi cuatro meses después de haber jugado con la Selección de Colombia, en duelo ante Australia en un amistoso realizado en noviembre del año pasado, James Rodríguez regresó a las canchas para continuar su leyenda.

    Aunque se vuelta al futbol no se dio de la mejor manera y no precisamente pos su desempeño en el terreno de juego, sino por lo que sufrió su nuevo equipo, el Minnesota United, ante los Vancouver Whitecaps durante la fecha 4 de la MLS al caer por goleada.

    James Rodríguez entró al terreno de juego a los 64 minutos, pero cuando lo hizo el partido ya estaba decidido, el marcador ya estaba 5-0 en contra, por lo que ni su magia, ni la ovación que se llevó al pisar la cancha sirvieron para revertir las cosas e incluso, se llevaron uno más a la cuenta para un 6-0 final.

    A pesar de su debut un poco oscuro, el momento más emotivo se dio hacia el final del partido, cuando James Rodríguez se encontró con su excompañero del Bayern Munich Thomas Müller, con quien se dio un efusivo abrazo e intercambiaron playeras.

    Relacionados:
    Vancouver WhitecapsMinnesota United

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX