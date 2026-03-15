Vancouver Whitecaps James Rodríguez vuelve al futbol en la MLS luego de cuatro meses El delantero colombiano debuta con su nuevo equipo del la MLS de los Estados Unidos, pero en condiciones adversas.

Video James Rodríguez regresa a las canchas luego de cuatro meses

El paso del astro colombiano James Rodríguez por la Liga MX dejó grandes recuerdos en el público mexicano, su magia en la cancha enamoró principalmente a los aficionados del León, equipo con el que se mantuvo durante este periodo.

Sin embargo, tras su intempestiva salida del cuadro del Bajío, fue mucho lo que se habló sobre el futuro del cafetalero, incluso se llegó a especular sobre si se perdería el Mundial de 2026 debido a diversos motivos, entre ellos la falta de equipo.

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Pero todas estas especulaciones terminaron pronto, casi cuatro meses después de haber jugado con la Selección de Colombia, en duelo ante Australia en un amistoso realizado en noviembre del año pasado, James Rodríguez regresó a las canchas para continuar su leyenda.

Aunque se vuelta al futbol no se dio de la mejor manera y no precisamente pos su desempeño en el terreno de juego, sino por lo que sufrió su nuevo equipo, el Minnesota United, ante los Vancouver Whitecaps durante la fecha 4 de la MLS al caer por goleada.

James Rodríguez entró al terreno de juego a los 64 minutos, pero cuando lo hizo el partido ya estaba decidido, el marcador ya estaba 5-0 en contra, por lo que ni su magia, ni la ovación que se llevó al pisar la cancha sirvieron para revertir las cosas e incluso, se llevaron uno más a la cuenta para un 6-0 final.