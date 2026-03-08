Lionel Messi Messi mete más aficionados a partidos de MLS que el Super Bowl LX En solo dos de tres partidos de la temporada 2026 de la MLS, el argentino hizo esto en Estados Unidos.

Video Messi supera asistencia del Super Bowl LX en partidos de MLS

Lionel Messi brilló en el triunfo de Inter Miami ante D.C. United de la MLS este pasado sábado, en partido donde Germán Berterame influyó en el marcador del cuadro de la Florida.

El argentino llegó a 899 goles en su carrera y está a uno de los 900, mismo que puede conseguir a media semana en actividad de la Concacaf Champions Cup 2026 en el partido Nashville vs. Inter Miami.

MESSI SUPERA AL SUPER BOWL LX



Más allá de su rendimiento deportivo, Messi ha logrado meter más aficionados en dos de tres partidos esta temporada que el pasado Super Bowl LX en Santa Clara, California.

El primer partido de la campaña ante LAFC se jugó en el Los Angeles Memorial Coliseum con asistencia de 75,673 aficionados y este sábado ante D.C. United jugó en el M&T Bank Stadium con 72,026 fans en las gradas.

En ambos partidos superó los asistentes en el Super Bowl LX que tuvo una afluencia de 70,823 en el partido donde Seattle Seahawks se coronó ante New England Patriots.

Desde hace años, cuando arribó Messi, la mayoría de los equipos de la MLS buscan tener mayor ingreso en taquilla si el argentino asiste, ya pasó en Kansas City con el Arrowhead Stadium.