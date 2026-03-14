Jorge Ruvalcaba New York RB, con Jorge Ruvalcaba en el campo, consigue agónico empate ante Toronto FC El atacante mexicano jugó los 90 minutos en la igualada sobre el tiempo del conjunto de la Gran Manzana.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Jorge Ruvalcaba es oficialmente un Toro Rojo de New York

New York Red Bulls consiguió este sábado un agónico empate a un gol ante el Toronto FC en su cuarto duelo de la temporada de la MLS celebrado en el BMO Field canadiense.

Fue un encuentro en el que el mexicano Jorge Ruvalcaba alineó de titular y jugó los 90 minutos, mientras el otro mexicano de los de la Gran Manzana, Cade Cowell se ausentó debido al nacimiento de su primer hijo.

PUBLICIDAD

Ruvalcaba cumplió con una buena actuación en la que se dio a notar particularmente hacia el final de los 90 minutos.

Los goles fueron de D. Sallói, a los 43 minutos, por los locales y el del visitante únicamente llegó sobre el tiempo cuando E. Choupo-Moting anotó a los 90+8.

El mérito de RB fue nunca darse por vencido, incluso cuando ya parecía que no tenía tiempo para rescatar nada en el juego.

Con este resultado, New York RB se colocó en la tercera posición de la Conferencia del Este con siete unidades con cuatro juegos disputados, mientras Montreal FC está en el sitio 11 con un punto en tres juegos.