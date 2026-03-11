    Carlos Vela

    Carlos Vela se une al grupo de propietarios del LAFC dentro de la MLS

    La leyenda de Los Angeles FC de la MLS se unió al grupo de inversionistas del club, además permanece como primer Embajador Negro y Dorado.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Carlos Vela es nuevo inversionista minoritario del LAFC de la MLS

    El exfutbolista mexicano Carlos Vela, leyenda viviente del LAFC de la MLS, se unió al grupo de propietarios del conjunto negro y dorado, anunció este miércoles la institución de California en Estados Unidos.

    Carlos Vela, quien fuera el primer jugador franquicia en la historia de Los Angeles FC en 2017, jugó seis temporadas con el club tras su paso por el futbol de Europa, donde lució sobre todo con la Real Sociedad de España.

    El delantero mexicano y mundialista con México en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, conquistó el título de la MLS por primera vez en la historia para LAFC en 2022, además de ser líder histórico del LAFC en partidos jugados con 152, goles con 78 y asistencias con 42.

    “Su temporada récord de 2019, en la que ganó el premio al Jugador Más Valioso de la MLS tras anotar 34 goles, un récord de la liga, sigue siendo una de las mejores campañas individuales en la historia de la MLS”, recordó LAFC en el comunicado del anuncio como propietario del club.

    “Para mí, el LAFC siempre ha sido más que un club: es mi hogar. Desde el primer día, nos propusimos construir algo especial para Los Ángeles, y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Convertirme en propietario es un honor y una responsabilidad que tomo muy en serio”, dijo Carlos Vela en la misiva del LAFC.

    “Carlos siempre ha encarnado el compromiso con la excelencia, la ambición y la mentalidad de liderazgo que representa el LAFC. Desde su llegada a Los Ángeles ayudó a definir el estándar Black & Gold y a impulsar a nuestro club a nivel mundial.

    “La incorporación de Carlos a nuestro grupo de propietarios es una declaración de su estatus como jugador legendario en la historia de nuestro club y de su compromiso de ser una parte importante de nuestro futuro”, indicó por su parte Bennett Rosenthal, propietario principal del LAFC.

    Carlos Vela continuará como primer Embajador Negro y Dorado del LAFC. Asimismo, se convirtió en el primer miembro del Anillo de Honor del club al ser homenajeado durante una ceremonia previa al partido de la Noche de Carlos Vela en el Estadio BMO el 21 de septiembre de 2025.

