Barcelona quiere hacer una estatua de Messi en el Camp Nou

Lionel Messi, de 38 años, volvió el domingo a Barcelona para recorrer el renovado Spotify Camp Nou, su antiguo hogar, por primera vez desde su salida en 2021. El astro argentino publicó más tarde un mensaje en redes sociales en el que expresó su deseo de “volver algún día, y no solo para despedirme como jugador”.

Tras esta visita, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, confirmó este jueves que la directiva analiza la posibilidad de rendir un homenaje permanente al exjugador.

“ En la junta siempre pensamos que se debe hacer algo más por Messi. Debería tener una estatua en el Camp Nou, como Cruyff y Kubala”, señaló Laporta durante la presentación de un libro en la capital catalana.

“ Sería justo que Leo también tuviese la suya, porque es uno de esos futbolistas que han marcado la historia del club. Estamos trabajando en ello y, por supuesto, la familia debe estar de acuerdo”, añadió el dirigente.

Laporta descartó, sin embargo, la opción de un regreso deportivo del delantero, a quien consideró “inalcanzable” por su contrato vigente con el Inter Miami de la MLS, ampliado recientemente.