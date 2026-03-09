Yaw Yeboah La MLS suspende de por vida a dos futbolistas por apuestas La MLS anunció sanciones para ex jugadores del Columbus Crew que cometieron el delito entre el 2024 y 2025.

La MLS anunció sanciones de por vida para Derrick Jones y Yaw Yeboah tras confirmarse que realizaron apuestas en partidos de la liga, incluidos encuentros en los que ellos mismos participaron.

Ambos futbolistas habían sido colocados en licencia administrativa en octubre de 2025, mientras la liga realizaba una investigación por posibles violaciones a las normas de integridad de la MLS, y ante esto la liga contrató al despacho legal Patterson Belknap Webb & Tyler LLP para realizar la investigación.

"Tras revisar los resultados de la investigación, la MLS concluyó que los jugadores participaron en apuestas de fútbol de forma extensiva, incluso en sus propios equipos, durante las temporadas 2024 y 2025. En un caso, ambos jugadores apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla durante un partido del 19 de octubre de 2024, la cual recibió", detalló el comunicado de la MLS.

Uno de los episodios más delicados ocurrió el 19 de octubre de 2024, durante el partido entre el Columbus Crew y los New York Red Bulls. De acuerdo con la investigación, los futbolistas habrían apostado a que Jones recibiría una tarjeta amarilla, algo que finalmente ocurrió al minuto 35 tras cometer una falta.

La liga señaló que también existe la probabilidad de que ambos compartieran información confidencial con otros apostadores respecto a la intención de recibir la amonestación. Sin embargo, la MLS aclaró que no se encontró evidencia de que estas apuestas alteraran el resultado de algún partido.

El comisionado de la MLS, Don Garber, aseguró que la liga mantiene una postura firme ante este tipo de conductas.

“ La Major League Soccer se mantiene firme en su compromiso con la integridad de los partidos. Continuaremos aplicando nuestras políticas, reforzando la educación y abogando por eliminar las apuestas relacionadas con tarjetas amarillas”, señaló el directivo.