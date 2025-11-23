Video Messi le responde a CR7 con actuación de ensueño en Inter Miami

Con una brillante actuación de Lionel Messi, Inter Miami se clasificó a las Finales de Conferencia de los Playoffs de la MLS 2025 tras golear 0-4 a FC Cincinnati.

Horas después de que Cristiano Ronaldo anotara un golazo de chilena en Arabia Saudita, Messi no quiso quedarse atrás y respondió con un gol y tres asistencias en la MLS.

PUBLICIDAD

El astro argentino abrió el marcador en el TQL Stadium con un gol de cabeza tras una asistencia de Mateo Silvetti al minuto 19.

En el segundo tiempo, Messi frotó la lámpara y sacó tres grandes asistencias para el gol de Silvetti al 57’, y el doblete de Tadeo Allende al minuto 62 y 74.

A sus 38 años, Messi llegó a 404 asistencias en su carrera y en los cuatro partidos de los Playoffs 2025 que ha disputado suma 12 contribuciones de gol.

La Pulga, que recientemente fue visto en el nuevo estadio del Barcelona, registra 38 goles y 22 asistencias en 40 partidos disputado este año con el Inter Miami.

Inter Miami jugará la primera Final de Conferencia de su historia

El equipo dirigido por Javier Mascherano espera rival en la Final de la Conferencia Este que saldrá del duelo entre Philadelphia Union y New York City FC.

Cabe destacar que, el Inter Miami disputará su primera Final de Conferencia desde que debutó en la MLS en la temporada 2020, dos años después de su fundación.

Será la cuarta Final en la historia de Las Garzas tras las dos que jugaron de Leagues Cup (2023, 2025) y la de US Open Cup (2023) con saldo de dos perdidas y una ganada -la primera de Leagues Cup-.