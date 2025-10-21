El emotivo gesto de Messi con niño que sufre mismo padecimiento que él

Video ¡Emotivo! Messi cumple sueño a niño que padece el mismo problema que él

Lionel Messi cumplió el sueño de un niño que anhelaba conocerlo y que sufre el mismo padecimiento que él tuvo en su infancia, déficit de la hormona de crecimiento.

El pequeño fan, de nombre Manu Andrade, compartió el video en sus redes sociales donde se le ve con la playera de Argentina en las instalaciones del Inter Miami. Cuando ve a Messi, de inmediato rompe en llanto y camina hacia él para abrazarlo.

PUBLICIDAD

El video le está dando la vuelta al mundo, por lo que Manu agradeció el apoyo y los mensajes que ha recibido en sus redes sociales. También aprovechó para contar cómo fue que pudo cumplir el sueño de conocer a su ídolo.

“Mucha gente me está preguntando cómo conocí a Messi. Lo que pasa es que yo tengo déficit de hormona de crecimiento, es algo que me tengo que inyectar todos los días para poder crecer. Hicimos un videíto contando la historia, cómo me inyecto como él hacía antes y ahí lo conocí”, detalló a través de una historia de Instagram.

Luego, el pequeño aficionado le mandó un mensaje a Messi: “Leo, todavía no me puedo creer cómo te conocí, me levanto y lo primero que pienso es que te conocí, te quiero decir que eres el mejor del mundo, no hay nadie que te supere”.

Lionel Messi se prepara con Inter Miami para disputar los Playoffs de la MLS. El argentino ganó la Bota de Oro al anotar 29 goles en 28 partidos, pero no pudo destronar el récord de Carlos Vela como el futbolista con más aportaciones de gol en la historia de MLS.

Este viernes 24 de octubre, Las Garzas enfrentarán en la Primera Ronda a Nashville SC, a quien acaban de golear 2-5 con un hat-trick de Messi.