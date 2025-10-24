    Lionel Messi

    Lionel Messi anota golazo en faceta desconocida e Inter Miami tiene ventaja en Playoffs

    ¡Genio! Remate casi desconocido, pero igual cuenta para la 'Pulga' y las 'Garzas' están cerca de avanzar.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Bota de oro y un golazo insólito: otro día en la oficina para Messi

    Lionel Messi lo volvió a hacer para festejar su extensión de contrato y guió al triunfo al Inter Miami con marcador de 3-1 al Nashville dentro de la primera ronda de los Playoffs de la MLS.

    Messi anotó un golazo con remate de 'palomita', un remate poco usado en su carrera, pero el argentino demostró sus dotes y su genialidad para impactar la pelota frente a la meta.

    Posteriormente, ya en tiempo de compensación, Messi estuvo atento para aprovechar un error en la zaga del conjunto visitante para fusilar de frente al marco.

    Tadeo Allende a los 62' había puesto el segundo gol del Inter Miami que está a un triunfo de avanzar en estos Playoffs de la MLS en su temporada 2025. Mukhtar puso el descuento para el conjunto de Tennessee.

    Cabe resaltar que se jugará ahora un partido en Nashville en esta serie a ganar dos de tres partidos. En caso de ser necesario un tercer compromiso, se volverá al Chase Stadium, casa del Inter Miami, el próximo 7 de noviembre.

    No hay marcador global en estos encuentros, simplemente es al mejor de tres partidos.

