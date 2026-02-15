    Lionel Messi

    Messi reaparece con gol olímpico tras lesión

    El astro argentino volvió a mostrar su gran calidad con los pies.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Messi reaparece con increíble gol olímpico

    Previo a festejar el día del amor y la amistad con Antonella Roccuzzo, Lionel Messi se dio tiempo para presenciar los partidos de futbol de sus hijos donde aprovechó para demostrar su calidad con el balón pese a estar lesionado.

    En un video divulgado a través de redes sociales, se ve al astro argentino pegándole al balón de una forma espectacular para mandar el balón al fondo de las redes, algo que sorprendió a los fans del argentino.

    Tras anotar el ‘gol olímpico’ Messi siguió disfrutando el partido de uno de sus hijos.

    Cabe destacar que L ionel Messi se encuentra en recuperación tras una lesión muscular que sufrió hace algunos días en un juego de amistoso y que provocó que el Inter Miami suspendiera otra exhibición del equipo de la MLS en Puerto Rico.

    BAD BUNNY SE RINDE ANTE MESSI

    Después de su espectacular aparición en el Super Bowl LX, Bad Bunny visitó Argentina para continuar con gira DTMF donde aprovechó para rendir homenaje a Messi.

    Y es que el cantante puertorriqueño saltó al escenario con la playera de la Albiceleste con el 19 en el dorsal, número que usó el jugador en Alemania 2006, y durante la canción ‘ Otra noche en Miami’ el cantante cambió la letra para mencionar a Lionel Messi, momento que enloqueció a los presentes

