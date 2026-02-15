Lionel Messi Messi reaparece con gol olímpico tras lesión El astro argentino volvió a mostrar su gran calidad con los pies.

Previo a festejar el día del amor y la amistad con Antonella Roccuzzo, Lionel Messi se dio tiempo para presenciar los partidos de futbol de sus hijos donde aprovechó para demostrar su calidad con el balón pese a estar lesionado.

En un video divulgado a través de redes sociales, se ve al astro argentino pegándole al balón de una forma espectacular para mandar el balón al fondo de las redes, algo que sorprendió a los fans del argentino.

Tras anotar el ‘gol olímpico’ Messi siguió disfrutando el partido de uno de sus hijos.

Cabe destacar que L ionel Messi se encuentra en recuperación tras una lesión muscular que sufrió hace algunos días en un juego de amistoso y que provocó que el Inter Miami suspendiera otra exhibición del equipo de la MLS en Puerto Rico.

