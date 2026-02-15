Futbol Messi es homenajeado por Bad Bunny con letra inédita en concierto El boricua hizo vibrar a 70 mil en el Monumental de River Plate al mostrar su gusto por el futbolista.

Video Bad Bunny rinde homenaje a Messi en Argentina con playera y letra inédita

A menos de una semana de brillar en el Super Bowl LX, Bad Bunny dio concierto en Argentina con homenaje a Lionel Messi incluido.

El recinto elegido por el Estadio Más Monumental, del equipo de futbol River Plate, el cual tuvo a 70 mil asistentes para disfrutar del famoso show del boricua en si gira DTMF (Debí Tirar Más Fotos).

El primero de los conciertos lo realizó este sábado por la noche, donde parte de su vestimenta fue un claro guiño para Messi, que se juntó al cambiar la letra de una canción en honor al futbolista.

Cabe recordar que en su momento, ambos, Messi y Bad Bunny, tuvieron una colaboración en conjunto para la marca que los patrocina.

BAD BUNNY HOMENAJEA A MESSI EN ARGENTINA



Bad Bunny, de acuerdo a reportes, abrió con la canción "La Mudanza" para después dar palabras a los asistentes y dedicarles el siguiente mensaje: "Estaba loco por volver a mi isla y por volver a la Argentina. Después de dos semanas muy intensas, se los digo desde el fondo de mi corazón, se siente como volver a casa".

El momento que paralizó el estadio fue cuando apareció con la camiseta número 19 de la Selección Argentina, un clarísimo homenaje a los inicios de Lionel Messi. Además, cumplió con la tradición de su gira regalando una canción sorpresa exclusiva para el país: "Otra noche en Miami".

Durante el momento en que entonó este clásico de 2018, Benito Antonio Martínez Ocasio cambió la línea original “Soy Cristiano después de meter un gol” por “soy Messi después de gol”, en clara alusión al ídolo deportivo local, Lionel Messi.

Asimismo, los presentes realizaron el cántico "el que no salte es inglés", que el mismo Bad Bunny protagonizó para beneplácito de todos los asistentes.