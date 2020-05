Gio Savarese: entre el regreso con Portland y sus sueños 'vinotinto'

Siempre he pensado que un equipo que tenga un equilibrio de edad, con los veteranos, con juventud, con media edad, siempre es más fuerte futbolísticamente. Tienes un equilibrio. En el caso de los jugadores más veteranos que tenemos nosotros contamos con la suerte de que se cuidan mucho. Los Diegos [Valeri y Chará ], [Sebastián] Blanco , [Larrys] Mabiala , son los futbolistas que más se cuidan. Ellos tienen un tipo de vida extraordinario, pero no obstane eso debemos asegurarnos de que estén bien partido tras partido. El descanso entre partidos es fundamental. Dar descanso entre partidos es algo que uno tiene que pensar. Hay que ponerles al lado a ciertos jugadores que los puedan ayudar en ciertos partidos, para que sientan que tienen una ayuda que puede hacerles la vida más fácil".

Giovanni Savarese está desde el inicio en Major League Soccer, tras debutar en 1996 con New York / New Jersey MetroStars. "Me sentí siempre muy orgulloso de ese comienzo, de ser protagonista de esta liga con muchos otros jugadores que se iniciaban en ese momento. Y teníamos un sueño de que esta liga podía tener un futuro, que podría ser respetada, que fuera una liga competitiva. Pero ha pasado incluso nuestras expectativas. El sueño que teníamos no solo se ha hecho realidad, sino que ha avanzado mucho más".