"Los extraño a todos, muchachos...". Giovanni Savarese no pronunció esa amable frase en la sala de conferencias de Portland Timbers , sino que fue el saludo del técnico venezolano a todos quienes estábamos conectados a ese improvisado videollamado del que participaron varios medios de comunicación.

Portland cuenta con un plantel verdaderamente internacional, en el que predominan los jugadores latinoamericanos. "Tenemos un grupo bastante grande de latinos. Tenemos comunicación con cada jugador. Todos ellos escuchan a un asistente o a mí para asegurarnos que lo está pasando bien, para saber qué necesitan, para saber si tienen comida en la casa. Todo lo que podamos hacer para asegurarnos que estén bien. Y eso es constante: nos aseguramos de escucharlos cada día y de ver que estén bien", continuó Gio al referirse al día a día del equipo, que no puede jugar ni tampoco puede entrenar de manera colectiva.

"Aparte les hemos recomendado que se queden en esta ciudad, en este mercado, y que hagan los ejercicios que les hemos recomendado para cada día", expresó antes de entrar en detalles más específicos. "Vamos a llevar a cada jugador una bicicleta estática para que puedan agregar eso al trabajo que deben hacer cada día. Pero sabemos todo eso que estamos haciendo no basta, porque no es fácil estar sin familia o no estar en su país", comentó, teniendo en mente a sus futbolistas extranjeros. "Algunos de ellos que recién han llegado sienten que tienen un grupo de personas aquí en Portland en el equipo, en la comunidad, que los apoya, y que esta nueva familia que tienen aquí en Portland estará siempre apoyándolos".