"Vengo estudiando desde hace dos años y medio. Básicamente es un curso de técnico, que tiene diferentes licencias. Me gusta mucho el estilo de Menotti y obviamente lo admiro. Admiro a muchas de las personas que están enseñando a través de su portal, y me encanta. El contenido se sigue actualizando permanentemente: foros, lecturas y video clases", explicó.

"Entonces creo que en algún momento puede aparecer alguna persona que traiga su escuela. Es el estilo que me gusta y por el cual lucharía si me toca en algún momento estar dentro del fútbol. No hace falta ser técnico, porque lo que Menotti tiene es un estilo, una mirada del fútbol, ¿No? Esperemos demostrar que en su momento Menotti se equivocó, y que el fútbol en Estados Unidos puede ser popular y tener llegada con la gente y ser competitivo".

"Normalmente me levanto, tomo el desayuno, y ya entreno por la mañana o por la parte. Alterno, para variar un poco. Lunes y martes es un poco más fuerte. Miércoles es menos, es más de recuperación. Jueves y viernes, nuevamente fuerte. Y el sábado mas liviano. Son ejercicios de fortalecimiento, de salto, fortalecimiento de zona media. Yo como no puedo salir a correr afuera trabajo en elíptico, en bicicleta, en la parte más aeróbica".



"Me gusta tocar la guitarra. Me gusta ponerme en el balcón. Me pongo a tocar la guitarra cuando está lindo el clima para tomar un poco de aire y distender un poco", concluyó Diego Valeri al explicar cómo pasa el tiempo de ocio. mientras aguarda el reinicio de la competición. "Más llegando a la tardecita, o a la tarde-noche, con mi nena y con mi mujer vemos alguna serie o película. Vimos algunas series nuevas en Netflix, como 'Poco Ortodoxa'. Algo que nos atraiga un poco, que sea más bien corto. No seguir series largas. También jugamos con mi nena juegos de mesa: el ludo, el Juego de la Vida, o Tutti Frutti. Un poco de todo".