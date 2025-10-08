Ignacio Ambriz, director técnico del León, confesó en entrevista con Israel Romo para TUDN que Gilberto Mora está llamado a ser la nueva joya de la Selección Mexicana e incluso lo comparó con varios jugadores históricos del equipo nacional por su calidad y consolidación que comienza a tener en el futbol mexicano.

Gil Mora, jugador de Xolos de Tijuana, ha mostrado un alto nivel futbolístico apenas a sus 16 años de edad, ha sido observado por Javier Aguirre, con el que ganó la pasada Copa Oro de la Concacaf, aunque detonó la polémica de haber sido considerado con el Tricolor Mayor para los amistosos ante Colombia y Ecuador de octubre y no para el Mundial Sub-20.

“Viene la última etapa para decir quién puede aparecer, tipo Gilberto Mora, quien ya empieza a ser una realidad, a lo mejor todavía no, pero se empieza a acercarse a jugadores con ese gran talento que me recuerda a Cuauhtémoc Blanco, del Alberto Aspe, ‘Cabrito’ Arellano, Ramón Ramírez”, indicó Nacho Ambriz a TUDN.

ADEMÁS DE GILBERTO MORA, ¿QUIÉN MÁS SE PERFILA COMO JOYA EN MÉXICO?

Más allá del talento nato y la forma en la que los padres de Gil Mora llevan la carrera del futbolista de 16 años de edad, otro de los elementos importantes y a seguir para los próximos proyectos de la Selección Mexicana es el hijo de Sebastián ‘Loco’ Abreu, Diego ‘Loquito’ Abreu, quien incluso ya viste la playera de Uruguay en inferiores.

“La otra parte importante para mí por la experiencia que tiene y el camino que tuvo (como jugador) es el ‘Loquito’ Abreu, su entrenador, el otro papá, el que lo ve, lo regaña, lo abraza, escuchas en entrevistas que se ve que es muy cercano, pero tampoco hay que cargarle que será quien salve a México, no.