Video ¡Berterame siente el respaldo del ‘Vasco’ para estar en el Tri!

El buen momento que atraviesa el delantero de Monterrey, Germán Berterame, se ve reflejado en la convocatoria de Javier Aguirre en la Selección Mexicana. El ‘Vasco’ busca opciones y el argentino naturalizado mexicano es una sólida opción.

Durante el programa Faitelson Sin Censura, Berterame fue el invitado y habló de diversos tópicos entre ellos la Selección Mexicana, los naturalizados, Gilberto Mora y lo que piensa su familia de su llamado al Tri.

Germán explicó que tiene una buena comunicación con el estratega, de que siga aprendiendo, demostrando que mentalmente sea fuerte, exigente con uno mismo. “Eso nos lleva a que no solamente el futbolista, sino todo el equipo crezca, fuerte mentalmente”.

Al tocar el tema de las oportunidades que tiene el futbolista mexicano, Berterame se confundió un poco al inicio de la pregunta, pero reconoció que en México hay chances para los jóvenes, a pesar de los extranjeros que llegan a ocupar una plaza.

“Los futbolistas jóvenes tienen que ir demostrando que se pueden ganar una oportunidad, no importando si son mexicanos o extranjeros y ganarse un sueldo alto. Todo eso lleva trabajo, dedicación, humildad, sacrificio y las oportunidades se presentarán”, aseguró Berterame.

Gilberto Mora es un gran ejemplo de futbolista mexicano con una gran oportunidad, un chico muy inteligente, que sabe manejar el juego, con buena visión, él cree que va a llegar muy alto, con humildad, disciplina y mentalidad fuerte, explicó Berterame.