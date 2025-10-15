Video Emoción a flor de piel de Berterame tras su primer gol con el Tri

Después de anotar su primer gol con la Selección Mexicana, Germán Berterame dijo sentirse orgulloso por estrenarse con el Tri en un partido complicado ante Ecuador de cara al próximo Mundial del 2026.

En entrevista con TUDN, el atacante de Rayados de Monterrey señaló que seguirá trabajando con porque en la Copa del Mundo se enfrentarán a selecciones complicadas.

PUBLICIDAD

“ En lo personal me siento muy contento y orgulloso de hacer mi primer gol con la Selección Mexicana y espero que vengan más”

“Sabemos que van a venir muchas selecciones que no son fáciles y hay que seguir trabajando detalles, y todos juntos vamos a sacar adelante cada partido”, indicó Berterame.

MATEO CHÁVEZ SE SINCERA TRAS EL PARTIDO CONTRA ECUADOR

Luego de saltar como titular con la Selección Mexicana en el duelo ante Ecuador, Mateo Chávez indicó que fue un partido muy especial para él, sin embargo, mencionó que le hubiera gustado dar un poco más.

“Es un día especial para mí con la selección nacional donde todo inició entre tantas emociones me desgasté un poquito, me hubiera gustado correr un poco más en los últimos minutos y mantener la pelea para estar en la selección”

“Pero me quedo satisfecho porque intenté pisar las zonas que los entrenadores me dijeron y sólo es cuestión de trabajo y eso nos va a dar para sacar lo resultados”, aseguró Mateo Chávez.