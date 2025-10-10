Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, se mantiene al tanto de lo que está haciendo la Sub 20 en el Mundial de la categoría que se celebra en Chile y particularmente de Gilberto Mora, y aseguró que el chico tiene 'el duende' del talento.

A tal grado, que lo comparó con Tomás Boy, Benjamín Galindo y Cuahtémoc Blanco, tres de los grandes jugadores que ha tenido el equipo mexicano a lo largo de su historia.

"Lo de Gilberto cayó por su propio peso, al muchacho lo trajimos para la Copa Oro, y llegamos a la conclusión (hablo en plural por el cuerpo técnico), que debía jugar. Es un jugador distinto y tiene ese duende, ese talento que en su día tuvo Tomás Boy, Benjamín Galindo, Cuahtémoc Blanco", aseguró en conferencia de prensa previo al duelo amistoso ante Colombia de este sábado.

Y aseguró que Morita ha evolucionado desde que lo llamó hace unos meses y que por todo ello está orgulloso de él.

"Se dan de cuándo en cuándo, nos llamó la atención en principio y ha ido evolucionando su juego, su aspecto mental, físico. Hoy tenemos a un jugador con calidad, está en boca de todos en nuestro país y seguramente está en agenda de clubes importantes en el mundo, me llena de orgullo como mexicano", añadió.

La Sub 20 y el nivel que tienen

Por otro lado, sobre lo que le llama la atención de los Sub 20 que jugarán en los Cuartos de Final ante Argentina este sábado fue bien claro: el nivel que tienen y la cobertura mediática que se les está dando.

"Dos cosas me llaman la atención, la primera, el nivel de los chavos. Vi una comparativa del minutaje con relación de hace dos o cuatro años, algo está funcionando bien, de tal suerte que los que están ahí han jugado en Primera.

"La otra es el impacto mediático, en 2005 se gana una copa del Mundo, en 2011 otra. Ni por asomo nos enterábamos de las cosas que se hacen ahorita, me invita a pensar que hoy en día somos muchísimos y la influencia del futbol en la sociedad, es tremendamente impactante. Me llama la atención la cantidad de programas y redes sociales, hace años no sabíamos nada", finalizó.

México y Colombia jugarán esté sábado 11 de octubre en partido de preparación rumbo al Mundial 2026. El duelo se celebrará en el AT&T Stadium en Texas