    México

    Brian Gutiérrez tendrá papeles mexicanos y buscará jugar para México

    El jugador de padres mexicanos recibirá su pasaporte mexicano y podría ser elegible por Javier Aguirre.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video El futbolista que le robarían al Tri para el Mundial 2026

    Con el Mundial 2026 cada vez más cerca y las convocatorias aún sin definir, hay un jugador de Estados Unidos que podría ser parte de la Selección Mexicana.

    Se trata de Brian Gutiérrez, jugador del Chicago Fire de la Major League Soccer, juega como mediocampista y tiene tan solo 22 años.

    PUBLICIDAD

    Gutiérrez nació en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, en estos días está por recibir su pasaporte mexicano, con lo cual sería elegible para ser tomado en cuenta por el Tri.

    México podría ganar un jugador, pero podría perder otro para el último semestre previo a la Copa del Mundo.

    Aunque el futbolista ya disputó dos partidos con la Selección de los Estados Unidos, aún puede hacer el cambio de federación, debido a que fueron encuentros de carácter amistoso.

    Actualmente, Brian disputó la temporada 2025 de la MLS jugó 2,381 minutos en 35 partidos (29 en Liga, tres US Open Cup y tres más en Playoffs), marcó 11 goles y dio cuatro asistencias.

    La posibilidad de esto crece con las bajas de César Huerta, Santiago Gimenez, Alexis Vega, Luis Chávez y Gilberto Mora, jugadores de ataque que no estarán en la próxima fecha FIFA, ahora solo falta esperar si Javier Aguirre lo tiene o tendrá en el radar para una posible convocatoria.

    Más sobre México

    2 min
    Saturnino Cardozo llena de elogios a la 'Hormiga' González y lo pide en el Tri

    Saturnino Cardozo llena de elogios a la 'Hormiga' González y lo pide en el Tri

    1 min
    Javier Aguirre sorprende al Toluca con visita previo al juego vs. América

    Javier Aguirre sorprende al Toluca con visita previo al juego vs. América

    2:28
    ¿‘Hormiga’ González al relevo tras lesión de Santi Gimenez?

    ¿‘Hormiga’ González al relevo tras lesión de Santi Gimenez?

    1 min
    Salcedo revela el gesto de Javier Aguirre con él que lo ilusiona con el Mundial 2026

    Salcedo revela el gesto de Javier Aguirre con él que lo ilusiona con el Mundial 2026

    1 min
    Javier Aguirre y Rafa Márquez hacen visita a Cruz Azul, y esto es lo que se sabe

    Javier Aguirre y Rafa Márquez hacen visita a Cruz Azul, y esto es lo que se sabe

    Relacionados:
    MéxicoEstados UnidosFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Cómplices
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX