Video El futbolista que le robarían al Tri para el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca y las convocatorias aún sin definir, hay un jugador de Estados Unidos que podría ser parte de la Selección Mexicana.

Se trata de Brian Gutiérrez, jugador del Chicago Fire de la Major League Soccer, juega como mediocampista y tiene tan solo 22 años.

Gutiérrez nació en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, en estos días está por recibir su pasaporte mexicano, con lo cual sería elegible para ser tomado en cuenta por el Tri.

Aunque el futbolista ya disputó dos partidos con la Selección de los Estados Unidos, aún puede hacer el cambio de federación, debido a que fueron encuentros de carácter amistoso.

Actualmente, Brian disputó la temporada 2025 de la MLS jugó 2,381 minutos en 35 partidos (29 en Liga, tres US Open Cup y tres más en Playoffs), marcó 11 goles y dio cuatro asistencias.