Primera prueba de la Selección Mexicana y primer examen aprobado del Tri Femenil al derrotar 14-0 a San Vicente en el eliminatorio de la Concacaf rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Siete goles de Charlyn Corral fueron parte del éxito de México ante las caribeñas, que poco pudieron hacer ante el poderío ofensivo del Tri Femenil. El primer tanto de las mexicanas cayó al minuto 6 y de ahí en adelante el partido se convirtió en una ‘feria del gol’ azteca.

Cabe destacar que la futbolista del Pachuca se convirtió en la segunda mejor anotadora de la Selección Mexicana Femenil, con sus siete tantos. Solamente superada por Maribel Domínguez y sus 54 tantos.

Video ¡El sexto de Charlyn Corral! El gol 13 para el Tri Femenil

La Maga Ovalle colaboró con tres tantos, Camberos, Soto, Saldívar y Sánchez cerraron la cuenta por parte del Tri Femenil.

México regresará a las canchas en el Concacaf W Qualifiers el próximo año, ya que con este compromiso se cierra la actividad del Tri Femenil en el 2025.