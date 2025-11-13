    Mundial 2026

    Vicente Sánchez confía que México vs. Uruguay será un lindo partido

    El director técnico asegura que Marcelo Bielsa ha impuesto un estilo y seguro ya tiene definido al equipo que llevará al Mundial.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Vicente Sánchez aprueba el trabajo de Bielsa con su selección

    El uruguayo Vicente Sánchez fue el invitado esta tarde en el programa Faitelson sin Censura, voz autorizada para hablar del desempeño de su selección que este sábado enfrenta a México, en partido de preparación.

    Para el ex director técnico de Cruz Azul, el trabajo de Marcelo Bielsa al frente del cuadro charrúa es aprobatorio. “Estamos muy felices, contentos como uruguayos es una selección intensa a la hora de jugar, tiene un modelo de juego muy claro”, destacó Vicente Sánchez.

    El invitado agregó que se han convocado alrededor de 40 jugadores y seguro ya tiene al equipo que llevará a la próxima Copa del Mundo. “Futbolistas de recambio, la mitad ya venían jugando con anteriores entrenadores. Ante México será un partido muy lindo, México es más de tener el balón y Uruguay es de transiciones rápidas, muy rápidas, México querrá tener el balón”.

    Para Vicente Sánchez los partidos México ante Uruguay siempre son intensos, hay goles y es lo que va a disfrutar el aficionado.

