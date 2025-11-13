Video Vicente Sánchez aprueba el trabajo de Bielsa con su selección

El uruguayo Vicente Sánchez fue el invitado esta tarde en el programa Faitelson sin Censura, voz autorizada para hablar del desempeño de su selección que este sábado enfrenta a México, en partido de preparación.

Para el ex director técnico de Cruz Azul, el trabajo de Marcelo Bielsa al frente del cuadro charrúa es aprobatorio. “Estamos muy felices, contentos como uruguayos es una selección intensa a la hora de jugar, tiene un modelo de juego muy claro”, destacó Vicente Sánchez.

El invitado agregó que se han convocado alrededor de 40 jugadores y seguro ya tiene al equipo que llevará a la próxima Copa del Mundo. “Futbolistas de recambio, la mitad ya venían jugando con anteriores entrenadores. Ante México será un partido muy lindo, México es más de tener el balón y Uruguay es de transiciones rápidas, muy rápidas, México querrá tener el balón”.