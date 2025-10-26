Video Resumen | México cumple en el segundo examen ante Nueva Zelanda

Segundo partido de preparación para la Selección Mexicana Femenil de Futbol, segundo triunfo ante Nueva Zelanda, ahora 2-0 con tantos de Diana Ordóñez y María Sánchez, en el primer tiempo, donde se generó el mejor futbol por parte de ambos combinados.

El compromiso se celebró en el Olímpico de Ciudad Juárez ante un clima muy cálido y una entrada aceptable de aficionados. El cuadro del técnico Pedro López realizó cambios con respecto al primer encuentro que se celebró el pasado jueves en el Ciudad de los Deportes.

Los ajustes hicieron en efecto ya que al minuto 11 se generó el primer tanto en una jugada de tiro indirecto donde Diana Ordóñez solo empujó el esférico al arco rival, para el primer tanto.

Cuatro minutos después y tras una serie de rechazos y errores de la zaga neozelandésa, el balón se impacta en la espalda de María Sánchez para que cruzara la línea de meta y marcar el 2-0 en el marcador.

En el segundo tiempo poco futbol se vio por parte de ambos equipos, además de los cambios que se realizaron no surtieron el efecto necesario. La de mayor peligro al minuto 78, cuando el esférico pasó rozando el poste de las 'kiwis'.