    México (F)

    Horario y dónde ver el Brasil vs México por el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil

    La Selección Femenil se quedó cerca de aspirar a la Final luego de caer 1-0 ante los Países Bajos; ahora el rival son las amazónicas.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Duelo por el tercer lugar.
    Imagen TUDN
    Duelo por el tercer lugar.

    La Selección Mexicana Femenil Sub-17 estuvo cerca del sueño de llegar a la Final al caer 1-0 ante el representativo de los Países Bajos. Las mexicanas buscaron hasta el último minuto el empate, que no se concretó.

    PUBLICIDAD

    Ahora el equipo que dirige e l técnico Miguel Garnero querrá hacer más decorosa su participación en el Mundial Sub-17 cuando enfrente a Brasil, por el tercer lugar.

    Las amazónicas perdieron 2-0 ante Corea del Sur y frente a México querrán cerrar su mejor participación mundialista.

    Horario y dónde ver el Brasil vs. México del Mundial Sub-17 Femenil

    • Cuándo es el Brasil vs. México: El próximo sábado 8 de noviembre en el estadio Olímpico de Rabat.
    • Horario del Brasil vs. México: El cotejo inicia a las 9:30 AM hora del centro de México, 10:30 AM en el Este y 7:30 en el Pacífico de los Estados Unidos.
    • Dónde ver el Brasil vs. México: El compromiso lo podrás ver en México a través de la plataforma digital ViX.

    Más sobre México (F)

    1 min
    ¡México cierra preparación con otro triunfo sobre Nueva Zelanda!

    ¡México cierra preparación con otro triunfo sobre Nueva Zelanda!

    1 min
    ¡México cumple en el primer examen ante Nueva Zelanda!

    ¡México cumple en el primer examen ante Nueva Zelanda!

    1 min
    Tigres lidera la convocatoria del Tri Femenil para los encuentros ante Nueva Zelanda

    Tigres lidera la convocatoria del Tri Femenil para los encuentros ante Nueva Zelanda

    1 min
    La Selección Mexicana Femenil vence por la mínima diferencia a Uruguay

    La Selección Mexicana Femenil vence por la mínima diferencia a Uruguay

    1 min
    Tri Femenil Sub-20 derrota a Canadá en el premundial y México clasifica a la Copa del Mundo

    Tri Femenil Sub-20 derrota a Canadá en el premundial y México clasifica a la Copa del Mundo

    Relacionados:
    México (F)Brasil (F)Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX