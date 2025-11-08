Horario y dónde ver el Brasil vs México por el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil
La Selección Femenil se quedó cerca de aspirar a la Final luego de caer 1-0 ante los Países Bajos; ahora el rival son las amazónicas.
Por:
Baudelio García Espinosa.
Imagen TUDN
Duelo por el tercer lugar.
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 estuvo cerca del sueño de llegar a la Final al caer 1-0 ante el representativo de los Países Bajos. Las mexicanas buscaron hasta el último minuto el empate, que no se concretó.
Ahora el equipo que dirige e l técnico Miguel Garnero querrá hacer más decorosa su participación en el Mundial Sub-17 cuando enfrente a Brasil, por el tercer lugar.
Las amazónicas perdieron 2-0 ante Corea del Sur y frente a México querrán cerrar su mejor participación mundialista.
Horario y dónde ver el Brasil vs. México del Mundial Sub-17 Femenil
- Cuándo es el Brasil vs. México: El próximo sábado 8 de noviembre en el estadio Olímpico de Rabat.
- Horario del Brasil vs. México: El cotejo inicia a las 9:30 AM hora del centro de México, 10:30 AM en el Este y 7:30 en el Pacífico de los Estados Unidos.
- Dónde ver el Brasil vs. México: El compromiso lo podrás ver en México a través de la plataforma digital ViX.
