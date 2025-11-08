Horario y dónde ver el Brasil vs México por el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 estuvo cerca del sueño de llegar a la Final al caer 1-0 ante el representativo de los Países Bajos. Las mexicanas buscaron hasta el último minuto el empate, que no se concretó.

PUBLICIDAD

Ahora el equipo que dirige e l técnico Miguel Garnero querrá hacer más decorosa su participación en el Mundial Sub-17 cuando enfrente a Brasil, por el tercer lugar.

Las amazónicas perdieron 2-0 ante Corea del Sur y frente a México querrán cerrar su mejor participación mundialista.

Horario y dónde ver el Brasil vs. México del Mundial Sub-17 Femenil