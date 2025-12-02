Video ¡Golazo olímpico y victoria! El Tri Femenil se luce en Costa Rica

La Selección Mexicana Femenil visitó a su similar de Costa Rica para cerrar el 2025 con un encuentro amistoso, el Tri Femenil salió con la victoria de 2-0, con un gol olímpico incluido.

La escuadra mexicana abrió el marcador hasta la segunda mitad por conducto de Alice Soto, la futbolista de Rayadas de Monterrey cobró el tiro de esquina y este se le coló a la guardameta tica, y las cosas se pusieron 0-1.

Casi al final del encuentro, la jugadora de Tigres Femenil, Diana Ordoñez se hizo presente en el marcador para cerrar el triunfo con el 0-2.

De esta manera, la Selección Mexicana Femenil cerró el 2025 con un par de victorias, recordando que goleó 14-0 a San Vicente en el eliminatorio de la Concacaf rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Tras finalizar el encuentro el técnico Pedro López habló sobre esta victoria de la Selección Mexicana y de cómo cerró el año el equipo.

“Muy contento, el año pasado nuestro último partido empatamos jugando en Mérida, es un reto que teníamos en la cabeza, poder acabar el año ganando y lo hicimos de la mejor manera no solo por el resultado más la portería en cero”.