    México (F)

    Tri Femenil derrota a Costa Rica en duelo amistoso con gol olímpico incluido

    La Selección Mexicana Femenil cerró su preparación con un duelo amistoso ante las Ticas.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Golazo olímpico y victoria! El Tri Femenil se luce en Costa Rica

    La Selección Mexicana Femenil visitó a su similar de Costa Rica para cerrar el 2025 con un encuentro amistoso, el Tri Femenil salió con la victoria de 2-0, con un gol olímpico incluido.

    La escuadra mexicana abrió el marcador hasta la segunda mitad por conducto de Alice Soto, la futbolista de Rayadas de Monterrey cobró el tiro de esquina y este se le coló a la guardameta tica, y las cosas se pusieron 0-1.

    PUBLICIDAD

    No te pierdas el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO en ViX. Solo disponible en México.

    Casi al final del encuentro, la jugadora de Tigres Femenil, Diana Ordoñez se hizo presente en el marcador para cerrar el triunfo con el 0-2.

    De esta manera, la Selección Mexicana Femenil cerró el 2025 con un par de victorias, recordando que goleó 14-0 a San Vicente en el eliminatorio de la Concacaf rumbo al Mundial de Brasil 2027.

    Tras finalizar el encuentro el técnico Pedro López habló sobre esta victoria de la Selección Mexicana y de cómo cerró el año el equipo.

    “Muy contento, el año pasado nuestro último partido empatamos jugando en Mérida, es un reto que teníamos en la cabeza, poder acabar el año ganando y lo hicimos de la mejor manera no solo por el resultado más la portería en cero”.

    Video Brutal cambio en VAR para Mundial 2026: esto pasará en los tiros de esquina

    Más sobre México (F)

    1 min
    ¡México golea a San Vicente y Granadinas con siete goles de Charlyn Corral!

    ¡México golea a San Vicente y Granadinas con siete goles de Charlyn Corral!

    1 min
    Horario y dónde ver el Brasil vs México por el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil

    Horario y dónde ver el Brasil vs México por el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil

    1 min
    ¡México cierra preparación con otro triunfo sobre Nueva Zelanda!

    ¡México cierra preparación con otro triunfo sobre Nueva Zelanda!

    1 min
    ¡México cumple en el primer examen ante Nueva Zelanda!

    ¡México cumple en el primer examen ante Nueva Zelanda!

    1 min
    Tigres lidera la convocatoria del Tri Femenil para los encuentros ante Nueva Zelanda

    Tigres lidera la convocatoria del Tri Femenil para los encuentros ante Nueva Zelanda

    Relacionados:
    México (F)Costa Rica (F)Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Bajo un volcán
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX