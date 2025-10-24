Noche perfecta para disfrutar un partido de futbol femenil. La cancha del Ciudad de los Deportes lució una buena entrada para el compromiso de preparación entre México y Nueva Zelanda, que las locales ganaron 1-0, en el capítulo uno de esta serie a dos.

Una mala salida en el cobro de tiro de esquina de la guardameta visitante marcó el rumbo del partido para las mexicanas. La guardameta neozelandesa salió por el esférico, pero dejó su arco totalmente descubierto, solo para que Aaliyah Farmer mandara el esférico al fondo de las redes, apenas al arrancar el partido.

México siguió intentando, pero no logró concretar. Charlyn Corral dejó escapar buena oportunidad, pero nunca se percató en el área tenía compañeras y prefirió el disparo directo, que se fue por encima del arco.

La ‘Maga’ Ovalle también tuvo sus chispazos, que solo quedaron en eso. Para el complemento el cansancio era evidente, por parte de las visitantes, por lo que vinieron modificaciones para dar descanso a sus jugadores y probar futbolistas.