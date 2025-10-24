    Futbol

    ¡México cumple en el primer examen ante Nueva Zelanda!

    Con gol de Aaliyah Farmer, el Tri Femenil derrota 1-0 a las neozelandesas en partido de preparación, celebrado ante una buena entrada.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Resumen | México aprueba primer ‘examen’ ante Nueva Zelanda

    Noche perfecta para disfrutar un partido de futbol femenil. La cancha del Ciudad de los Deportes lució una buena entrada para el compromiso de preparación entre México y Nueva Zelanda, que las locales ganaron 1-0, en el capítulo uno de esta serie a dos.

    Una mala salida en el cobro de tiro de esquina de la guardameta visitante marcó el rumbo del partido para las mexicanas. La guardameta neozelandesa salió por el esférico, pero dejó su arco totalmente descubierto, solo para que Aaliyah Farmer mandara el esférico al fondo de las redes, apenas al arrancar el partido.

    PUBLICIDAD

    México siguió intentando, pero no logró concretar. Charlyn Corral dejó escapar buena oportunidad, pero nunca se percató en el área tenía compañeras y prefirió el disparo directo, que se fue por encima del arco.

    La ‘Maga’ Ovalle también tuvo sus chispazos, que solo quedaron en eso. Para el complemento el cansancio era evidente, por parte de las visitantes, por lo que vinieron modificaciones para dar descanso a sus jugadores y probar futbolistas.

    Octavo partido consecutivo y cuarto sin recibir gol, por parte de las mexicanas. El próximo domingo se juega el capítulo dos entre estas dos selecciones de futbol.

    Más sobre Futbol

    1 min
    ¡Berterame siente el respaldo del ‘Vasco’ para estar en el Tri!

    ¡Berterame siente el respaldo del ‘Vasco’ para estar en el Tri!

    1:30
    Plan maestro: Así quiere la FMF exportar jugadores mexicanos a Europa

    Plan maestro: Así quiere la FMF exportar jugadores mexicanos a Europa

    1 min
    Mohamed asegura que la Selección Mexicana no está en sus planes

    Mohamed asegura que la Selección Mexicana no está en sus planes

    1 min
    Mohamed es claro con respecto a convocar a Memo Ochoa al Mundial

    Mohamed es claro con respecto a convocar a Memo Ochoa al Mundial

    2:37
    Javier Aguirre tuvo respuesta épica ante la guillotina constante

    Javier Aguirre tuvo respuesta épica ante la guillotina constante

    Relacionados:
    FutbolNueva Zelanda (F)México (F)

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    Tomy Zombie
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD