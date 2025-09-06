Video ¿Ochoa es el mejor portero mexicano de la historia? 'Conejo' Pérez se sincera

Oscar ‘Conejo’ Pérez es uno de los porteros históricos de México y en esta ocasión dio su opinión sobre el lugar que ocupa Guillermo Ochoa en la historia del fútbol mexicano, además de revelar a qué porteros convocaría hoy en día para la portería del Tri de cara al Mundial 2026.

En una entrevista con 'Tricolor al Día' de TUDN, el ‘Conejo’ habló primero sobre el presente de Memo, quien de momento no tiene equipo para esta temporada.

“¿Qué te digo? Con Memo sabemos lo que es Memo para México, cinco Mundiales. Memo ha hecho una gran carrera, sin duda nos ha mostrado la capacidad que tiene, es importante que esté jugando, hoy es importante que pueda ir a un equipo, tomar ritmo y seguir demostrando esa calidad que ha tenido”, dijo.

“ Si él juega y toma ritmo va a ser elegible para la selección. Siempre necesitas gente de experiencia, en momentos apremiantes, importantes, Memo lo puede hacer, siempre que alguien necesite algo de eso con urgencia", agregó Pérez, quien disputó los Mundiales de 2002 y 2010 con el Tri.

El exportero de Cruz Azul, Pachuca y San Luis, entre otros, también dio su opinión sobre el lugar histórico que ocupa Ochoa en la historia del futbol mexicano, pues por números muchos ya consideran que es el mejor.

“ Los números podrían decir que sí. A mí me cuesta dejar fuera a Jorge Campos que fue una figura a seguir, que revolucionó al puesto de arquero en México, Memo ha conseguido cinco Mundiales, no sé, es difícil. Oswaldo Sánchez también, claro, ha trascendido, si va a este Mundial, bueno", señaló el. Conejo.

Los porteros que Oscar Pérez llevaría al Mundial 2026



El ‘Conejo’ Pérez reveló también los porteros que él elegiría para el Tri de cara al Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

"Está Malagón, sin duda (para ir al Mundial), fue campeón muchas veces. Memo si no tiene equipo será difícil, eso lo complica. De ahí, los puestos se juegan entre Tala Rangel, Carlos Moreno, (Carlos) Acevedo también, tiene qué ver que el equipo le pueda ayudar, pero es ese el orden", señaló Pérez.

Finalmente, el ‘Conejo’, que con el Tri ganó una Copa Oro y la Copa Confederaciones, piensa que Japón será un buen rival para medir el nivel de la Selección Mexicana.

"Sin duda hoy en día cada partido toma una importancia bastante fuerte. Creo que todos los chicos que quieran sumarse a la lista estos partidos son vitales, sobre todo que gane la Selección. Contra Japón son partidos que dificultan, va a ser un bonito partido, es momento que los chavos se muestren", puntualizó.