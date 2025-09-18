Video El Tour 2025 de Alianza de Futbol cerró con broche de oro en El Paso

El Tour 2025 de Alianza de Futbol llegó a su gran final en su octava y última parada, realizada en El Paso, Texas. Del 12 al 14 de septiembre, el Westside Soccer Complex vibró con tres días intensos de fútbol, pasión y comunidad. Más de 580 jugadores participaron en las visorías de Allstate Sueño Alianza, mientras que más de 195 equipos compitieron en los torneos que forman parte de la experiencia de Alianza de Futbol.

Antes de las visorías, los jóvenes tuvieron la oportunidad de participar en un workshop virtual dirigido por el ex profesional Greg Garza y el director de scouting de Alianza, Oscar Ochoa, quienes compartieron consejos clave para fortalecer la mentalidad y destacar dentro y fuera de la cancha.

En total, 43,480 personas —jugadores, familias y fanáticos— disfrutaron de un evento que confirmó una vez más la fuerza del fútbol en la comunidad hispana.

Campeones y emociones

En las categorías abiertas, SOSA FC se proclamó campeón de VIX Alianza Femenil, llevándose el trofeo y un premio de $2,000 dólares. Por su parte, Man. City Midland conquistó la Copa Alianza con un premio de $5,000 dólares.

La fiesta juvenil también brilló: Copita Alianza coronó campeones en 10 categorías distintas, mientras que el dinámico formato de Alianza 5v5 vio surgir a cinco nuevos monarcas en su torneo relámpago. Todo esto en un ambiente vibrante, donde ni el sol, ni el calor ni la lluvia detuvieron la energía de los participantes.

Patrocinadores presentes

Como en cada parada del Tour, los patrocinadores hicieron la diferencia: Chobani consintió a las familias con sus nutritivos yogurts, King’s Hawaiian compartió sus tradicionales panes y divertidas dinámicas, Gatorade mantuvo hidratados a los jugadores durante los tres días de competencia, y Adidas vistió a los finalistas en las emocionantes finales.

Lo que viene

Aunque el Tour 2025 llegó a su fin, aún queda una cita clave: el Allstate National Showcase, del 19 al 23 de octubre en la IMG Academy de Bradenton, Florida, donde los mejores 64 jugadores buscarán impresionar a visores de Liga MX y MLS para dar el salto al profesionalismo.

Más que fútbol

Con este cierre, Alianza de Futbol reafirma su misión de ser el mayor programa de fútbol comunitario hispano en Estados Unidos. Desde 2004, más de 100 jugadores han llegado a academias profesionales gracias a Sueño Alianza, mientras que miles de jóvenes y adultos han vivido experiencias únicas a través de Copa Alianza, Copita, Alianza Femenil y Alianza 5v5.

El Tour 2025 no solo fue una competencia: fue una celebración cultural de fútbol, música, comida y unión familiar. Una vez más, Alianza demostró que el fútbol es la plataforma más poderosa para crear oportunidades y fortalecer a la comunidad hispana en Estados Unidos.

Rumbo al 2026

El próximo año será histórico con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a Norteamérica, y Alianza ya prepara nuevas sorpresas y experiencias para encender aún más la pasión de nuestra comunidad.