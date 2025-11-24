Los fichajes están nuevamente en boga, la mayoría de los clubes alrededor del mundo buscan hacerse de las mejores piezas que estén disponibles y en las ligas sudamericanas no son la excepción, especialmente en lo que se refiere a la de Argentina.

Tal es así, que uno de los equipos con más renombre y prestigio del balompié argentino, el Boca Juniors, se hizo de uno de los elementos más reconocidos de México y no solamente eso, sino que le otorgó la legendaria casaca con el número 10, l a misma que algún día portara Diego Armando Maradona.

Pero su nuevo fichaje no es exactamente un jugador, sino una leyenda de la música popular mexicana, se trata del reconocido cantante Marco Antonio Solís, mejor conocido como el Buki, quien fue recibido en La Bombonera para un reconocimiento.

El Buki fue recibido po r una leyenda del club xeneize, Juan Román Riquelme, quien actualmente funge como directivo del equipo y quien tuvo una amena charla con el canta-autor mexicano antes de entregarle la casaca del Boca Junior con el 10 estampado en el dorsal.

" Usted es el ídolo de mi mamá, va a todos los shows, en verdad, se sabe cada canción como va y luego las canta, muchísimas gracias por alegrarle la vida", expresó Riquelme.