    Mundial 2026

    Gary Lineker habla de Diego Maradona en el Mundial de México 86

    El exdelantero de la selección inglesa habla de 'La Mano de Dios' y el 'Gol del Siglo' de Maradona cuando Argentina eliminó a Inglaterra del Mundial del 86.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video “Lo perdono”: Gary Lineker rompe el silencio sobre Maradona

    En entrevista exclusiva para Faitelson sin Censura en TUDN, el exdelantero de la Selección de Inglaterra, Gary Lineker, habló del polémico encuentro de Cuartos de Final del Mundial e México 86, donde Argentina eliminó a Inglaterra con un gol con la mano de Diego Armando Maradona incluido.

    " No he visto 'La Mano de Dios' porque estaba en el otro lado del campo. Mis compañeros sabían porque fue muy claro cuando lo vi por la televisión, fue una lástima para nosotros, pero yo no tengo ningún problema con Diego".

    A pesar de afirmar no tener rencores contra el 10 de Argentina de esa justa mundialista, quien más tarde saliera campeón de goleo de ese mismo torneo aceptó que a quienes sí podría 'juzgar' de ese gol con la mano es a los jueces de línea.

    "Tengo un poquito de problemas con los oficiales, los árbitro, porque creo que la línea lo ha visto, pero han tenido un poco de miedo de decir algo al árbitro".

    Finalmente, al hablar del llamado 'Gol del Siglo', también convertido por el ya fallecido Diego Armando Maradona en ese encuentro, Gary Lineker simplemente mostró su admiración por lo hecho por el Pelusa en ese momento, a lo que calificó como digno de aplaudir al rival.

    "Yo lo he visto del otro lado, pero fue algo muy especial. Yo creo es la única vez en el campo cuando he pensado aplaudir al otro equipo u otra persona contra nosotros. Pero fue un milagro este gol. Este es el mejor gol de todos los tiempos porque hay goles como este, pero no en un partido tan importante".

