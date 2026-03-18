Futbol Fernando Gago encuentra trabajo: Será técnico de la Universidad de Chile El entrenador argentino, ex de Chivas y Necaxa, tendrá una nueva oportunidad en busca de consolidarse.

Video Fernando Gago regresa a los banquillos tras su fracaso en Liga MX

Fernando Gago ya encontró trabajo después de su salida del Necaxa al final del Apertura 2025 en busca de consolidarse en los banquillos tras sus últimos fracasos.

Según el periodista César Luis Merlo, Gago será el nuevo entrenador de la Universidad de Chile y en las próximas horas viajará al país para firmar su contrato hasta diciembre del 2027.

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El argentino fue elegido para reemplazar a Jhon Valladares que fue despedido tras quedar fuera de la Copa Sudamericana 2026 en la ronda de eliminación previa a la Fase de Grupos.

Fernando Gago llega a la U. de Chile tras dirigir al Necaxa 20 partidos con un balance de cinco victorias, cinco empates y 10 derrotas. Los Rayos no lograron clasificar a Liguilla ni al Play-In al terminar el Apertura 2025 en el lugar 13 de la tabla con 17 puntos.

Antes, Gago fracasó en Boca Juniors, donde fue criticado por su estilo de juego y fue despedido tras ser goleado 3-0 por Tigre y después de dirigir 30 partidos en los que registró 17 victorias, cinco empates y ocho derrotas.

Gago firmó con Boca Juniors tras una polémica salida de Chivas luego de que negara conversaciones con el club argentino y días después ya estaba en Buenos Aires.

Con el Rebaño, Gago contabilizó 17 triunfos por nueve empates y 12 derrotas.