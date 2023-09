Luis Chávez revela lo complicado de sus primeros días en Rusia

"Desde el primer momento que me contactaron, me habló él, la junta directiva, me expresaron su sentir, lo importante que podía ser. Tu representante te puede decir, 'te quiere tal equipo', pero no sabes si es verdad hasta que te llama el técnico y te dice que vas a jugar, que te conoce, que sabe tus cualidades, eso hace una diferencia, hicieron esfuerzo, paciencia y estoy agradecido".