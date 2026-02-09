    América

    Carlos Reinoso y Carlos Santos rompen el silencio sobre Allan Saint-Maximin

    Carlos Santos y Carlos Reinoso hablan de la polémica salida del jugador francés de las filas del América.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video “Maximin era el mejor jugador del América”: Santos


    La polémica salida de Allan Saint-Maximin del América generó disgusto en algunos exjugadores del club, entre ellos Carlos Reinoso, quien afirmó que el francés lo engañó al pensar que sería un buen jugador, pero finalmente lo decepcionó.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Reinoso calienta el Clásico: “Han ganado tres partidos y están enloquecidos”
    2:04

    Reinoso calienta el Clásico: “Han ganado tres partidos y están enloquecidos”

    Liga MX
    Leyendas del América clasifican a Álvaro Fidalgo en la historia del club
    1:29

    Leyendas del América clasifican a Álvaro Fidalgo en la historia del club

    Liga MX
    Posible refuerzo de América, Gabriel Fuentes, información completa al momento
    1:16

    Posible refuerzo de América, Gabriel Fuentes, información completa al momento

    Liga MX
    “Sigue soñando”: Toluca renueva a esta figura
    1:28

    “Sigue soñando”: Toluca renueva a esta figura

    Liga MX
    “Maximin era el mejor jugador del América”: Santos
    1:54

    “Maximin era el mejor jugador del América”: Santos

    Liga MX
    ¿Cruz Azul o Tigres? Nico Ibáñez decidirá
    1:20

    ¿Cruz Azul o Tigres? Nico Ibáñez decidirá

    Liga MX
    Chivas cierra su último fichaje para el Clausura 2026 de la Liga MX
    1:48

    Chivas cierra su último fichaje para el Clausura 2026 de la Liga MX

    Liga MX
    ¿Zendejas estará para el Clásico? Esto dice el jugador del América
    1 mins

    ¿Zendejas estará para el Clásico? Esto dice el jugador del América

    Liga MX
    Reinoso revela quién es el mejor refuerzo del América este torneo y Faitelson se molesta
    2 mins

    Reinoso revela quién es el mejor refuerzo del América este torneo y Faitelson se molesta

    Liga MX
    Resumen | Alejandro Zendejas regresa al gol y da el triunfo vs. Monterrey al América
    6:01

    Resumen | Alejandro Zendejas regresa al gol y da el triunfo vs. Monterrey al América

    Liga MX

    "Lo que hizo, irse del club, y ya tener firmado un contrato en Francia es una vergüenza, lo que hizo ese chico en el América para mí es una falta de respeto total al club".

    Durante el programa de Faitelson sin censura, donde estuvo como invitado, el Maestro advirtió que ese tipo de actitudes ya las había comentado el técnico José Mourinho y no fueron tomadas en cuenta.

    "Me acordé de lo que dijo Mourinho, Mourinho nos avisó a todos, a todo el mundo que era el tipo menos profesional que había tenido y mire que Mourinho siempre habla bien de los jugadores, nos engañó a todos".

    Por su parte, el también examericanista e invitado al programa de David Faitelson, Antonio Carlos Santos, tuvo opiniones encontradas sobre el artillero francés, a quien consideró era el mejor del equipo.

    "Maximin llegó con un cartel de gran figura, lo demostró en los primeros partidos, pero futbolísticamente tuvo problemas con Jardine. Para mí Maximin era el mejor jugador que tenía el América, pero imagina que un día te pone que juegas bien y al otro día no te pone".

    Finalmente, Carlos Santos, de cierta manera, justificó un tanto la polémica salida de Maximin del América, debido a la forma de dirigir del técnico André Jardine.

    "Hay cuestionamientos por eso, cuando Brian no está jugando, cuando se quería ir, de repente era el mejor jugador y estaba en la banca. Cuando yo jugaba si me pusieran en la banca yo también pido salir, qué hago aquí".

    Relacionados:
    América

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX