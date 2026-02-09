América Carlos Reinoso y Carlos Santos rompen el silencio sobre Allan Saint-Maximin Carlos Santos y Carlos Reinoso hablan de la polémica salida del jugador francés de las filas del América.

Video “Maximin era el mejor jugador del América”: Santos



La polémica salida de Allan Saint-Maximin del América generó disgusto en algunos exjugadores del club, entre ellos Carlos Reinoso, quien afirmó que el francés lo engañó al pensar que sería un buen jugador, pero finalmente lo decepcionó.

"Lo que hizo, irse del club, y ya tener firmado un contrato en Francia es una vergüenza, lo que hizo ese chico en el América para mí es una falta de respeto total al club".

Durante el programa de Faitelson sin censura, donde estuvo como invitado, el Maestro advirtió que ese tipo de actitudes ya las había comentado el técnico José Mourinho y no fueron tomadas en cuenta.

"Me acordé de lo que dijo Mourinho, Mourinho nos avisó a todos, a todo el mundo que era el tipo menos profesional que había tenido y mire que Mourinho siempre habla bien de los jugadores, nos engañó a todos".

Por su parte, el también examericanista e invitado al programa de David Faitelson, Antonio Carlos Santos, tuvo opiniones encontradas sobre el artillero francés, a quien consideró era el mejor del equipo.

"Maximin llegó con un cartel de gran figura, lo demostró en los primeros partidos, pero futbolísticamente tuvo problemas con Jardine. Para mí Maximin era el mejor jugador que tenía el América, pero imagina que un día te pone que juegas bien y al otro día no te pone".

Finalmente, Carlos Santos, de cierta manera, justificó un tanto la polémica salida de Maximin del América, debido a la forma de dirigir del técnico André Jardine.