Héctor Reynoso, quien fuera campeón con Chivas en 2006, confesó un desencuentro que tuvo con Miguel Layún, exjugador de América, todo de cara a la disputa del Clásico de México el próximo 13 de septiembre desde el Estadio Ciudad de los Deportes en la Liga MX.

En entrevista exclusiva para Línea de 4 de TUDN, Reynoso confesó que fue con Miguel Layún el elemento con quien quizás tuvo un mayor desencuentro en la historia de los Clásicos de México e, incluso, recordó que dejó un 'recuerdito' al lateral azulcrema.

"Ya pasó mucho tiempo, los 90 minutos todos eran rivales, me caían gordos, no tuve muchas amistades del América, pero en alguna vez, por alguna declaración, Layún fue con quien tuve algo más directo, incluso en el Clásico que íbamos perdiendo en el entonces Omnilife, le di una patada y me expulsaron, no es ejemplar pero sí fue con Layún que me llegué a enganchar de más", señaló Reynoso.

Uno de los momentos memorables en la carrera de Héctor Reynoso fue el golazo en aquel legendario 3-3 del Clausura 2005 en el Estadio Azteca y, al ser cuestionado sobre ese tanto, Reynoso aprovechó para dejar un 'raspón' al América.

"Un día inolvidable para mí, íbamos perdiendo 2-0, antes de irnos nos dio vida este gol, América estaba jugando mejor, me marcó el gol con mi carrera, me marcó con la afición de Chivas, este año cumplió 20 años ese gol, me gusta que a los del América no se les olvida", concluyó.