Video Jardine acepta con “humildad” la derrota en el Clásico ante Chivas

Andrés Jardine, entrenador del América, elogió el trabajo de chivas luego de la derrota de su equipo por 2-1 en el Clásico Nacional, válido por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El DT de Las Águilas afirmó que su equipo salió en busca de la victoria, pero resaltó que no pudo concretar las oportunidades que generó en la primera mitad.

PUBLICIDAD

“No hay que comentar las posturas, tenemos la nuestra. Salimos a vencer (ganar) el partido, creo que el primer tiempo fuimos dominantes en producir tantas chances buenas de gol, con algunas que podrían tener generado una ventaja y no las pudimos concretar”, dijo.

“ Hay que darle también mérirto en este aspecto a Chivas porque para mí hicieron su mejor partido defensivamente hablando por mucho, se defendieron bien y lograron neutralizar las intensiones nuestras en ataque”, agregó el brasileño

Jardine también manifestó que la lesión de Álvaro Fidalgo sobre el final del primer tiempo afectó, pues el equipo no tiene a otro jugador similar dentro del plantel.

“ Viene el segundo tiempo la lesión de Fidalgo nos hace ir por un camino que hay que analizar si fue lo más correcto después del partido. En el momento es difícil tomar estas decisiones porque no tenemos un jugador igual a Fidalgo y que pueda hacer ese rol. La entrada de Brian nos daba más profundidad por fuera y la posibilidad de atacar por esta banda, pero no salió como imaginábamos”, dijo.